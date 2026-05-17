В Ливане сообщили о гибели 2 969 человек при израильских атаках

В Ливане почти 3 000 человек было убито при атаках Израиля. Об этом заявили в Минздраве республики, сообщает ТАСС .

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам, где базируется шиитская милиция «Хезболлах», погибли не менее 18 ливанцев, еще 124 получили ранения.

Всего с начала военной эскалации 2 марта общее число погибших достигло 2 969, раненых — 9 112.

В Минздраве также заявили, что израильские самолеты и беспилотники продолжают атаковать наземные цели в южных провинциях Набатия и Сайда, в связи с чем число жертв и пострадавших может увеличиться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.