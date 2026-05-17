Поисковики «ЛизаАлерт» решили сделать упор на скалы при поиске Усольцевых

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье сосредоточится на обследовании каменных скальных образований, расположенных на высоте. Об этом заявил председатель отряда Григорий Сергеев, сообщает ТАСС .

По его словам, эти зоны находятся на высоте, и для их обследования потребуется разбить лагерь. Главная цель сейчас — дождаться схода снега, чтобы приступить к исследованию ключевых участков.

Основная сложность, как отметил Сергеев, заключается в обеспечении безопасности поисковиков при резкой смене погоды.

Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Ранее в «ЛизаАлерт» назвали возможную причину их исчезновения.

