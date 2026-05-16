В «ЛизаАлерт» назвали возможную причину пропажи Усольцевых

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что семья Усольцевых с ребенком могла пропасть в Красноярском крае из-за несчастного случая, который был связан с погодными условиями, сообщает ТАСС .

«Мы рассматриваем версию несчастного случая, связанного с разными погодными условиями, но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно», — уточнил Сергеев.

По его словам, в реальности произойти могло все, что угодно.

Также Сергеев рассказал, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» планирует собрать большую команду из разных регионов для поиска пропавших.

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда растает снег.

Ранее КГКУ «Спасатель» сообщило, что 15 и 16 мая спасатели по заявке следователей будут участвовать в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи Усольцевых около деревни Кутурчин.

