Стало известно, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью в красноярской тайге, возобновятся в конце мая — начале июня после схода снега, сообщает RT.
Руководитель поисковиков Светлана Торгашина рассказала, что работы начнутся, как только позволит погода.
«Поиски возобновятся, как только сойдет снег. Это будет конец мая, может, даже начало июня. В тех местах все тает гораздо позже. При этом нам нужно будет успеть провести поиски до того, как вырастет трава», — отметила она.
По ее словам, таяние снега откроет доступ к участкам тайги, куда зимой попасть не удалось. Под сугробами могли остаться следы, личные вещи или останки.
В Следственном комитете подтвердили, что также планируют возобновить поисковые мероприятия.
Ранее глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что искать пропавших по данным их телефонов невозможно из-за действующего законодательства.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Семью до сих пор не нашли.
