Стало известно, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью в красноярской тайге, возобновятся в конце мая — начале июня после схода снега, сообщает RT .

Руководитель поисковиков Светлана Торгашина рассказала, что работы начнутся, как только позволит погода.

«Поиски возобновятся, как только сойдет снег. Это будет конец мая, может, даже начало июня. В тех местах все тает гораздо позже. При этом нам нужно будет успеть провести поиски до того, как вырастет трава», — отметила она.

По ее словам, таяние снега откроет доступ к участкам тайги, куда зимой попасть не удалось. Под сугробами могли остаться следы, личные вещи или останки.

В Следственном комитете подтвердили, что также планируют возобновить поисковые мероприятия.

Ранее глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что искать пропавших по данным их телефонов невозможно из-за действующего законодательства.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Семью до сих пор не нашли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.