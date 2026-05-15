сегодня в 16:18

Спасатели снова выйдут на поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае

15 и 16 мая спасатели по заявке следователей будут участвовать в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи Усольцевых около деревни Кутурчин в Красноярском крае, сообщает КГКУ «Спасатель» в своей группе в ВК .

В поисках задействуют четыре человека и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда растает снег.

Ранее для их поисков использовали БПЛА, вертолеты, квадроциклы, в мероприятиях принимали участие более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.

Сын Усольцевой рассказал о своей версии исчезновения семьи. Даниил Баталов считает, что их нет на Кутурчине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.