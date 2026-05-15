Перелет между Мурманском и Петрозаводском займет 1,5 часа при цене до 5000 руб

Прямые авиарейсы между Мурманском и Петрозаводском начнут выполняться с 3 июня один раз в неделю. Билеты на субсидируемые перелеты будут стоить до 5000 рублей, сообщает Nord-News .

Маршрут свяжет столицу Заполярья и столицу Карелии по средам. Перевозчиком выступит авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Время в пути составит около полутора часов.

Самолет будет вылетать из Петрозаводска в 11:40, из Мурманска — в 14:00. Новый рейс позволит сократить время дороги между регионами по сравнению с наземным транспортом.

Перелеты выполняются по субсидируемой программе, поэтому стоимость билета не превысит 5000 рублей. По данным за прошлый год, пассажиропоток между регионами достиг 65 тысяч человек, что подтверждает спрос на прямое авиасообщение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.