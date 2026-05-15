Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном участники акции сдали более 42 литров крови

В Долгопрудном 14 мая прошла Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России», приуроченная к 159-летию Российского Красного Креста. Участниками стали 113 человек, которые сдали 42,3 литра крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию провели на базе ФСК «Салют». Ее организовали местное отделение Российского Красного Креста, Московский областной центр крови, общественная палата города, совет депутатов и руководство спорткомплекса. Мероприятие стало частью всероссийской инициативы и было приурочено к 159-летию Российского Красного Креста, который на протяжении многих лет оказывает помощь людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.