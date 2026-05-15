Ветераны СВО из Долгопрудного стали призерами чемпионата по пауэрлифтингу

Открытый чемпионат по пауэрлифтингу прошел 14 мая в Долгопрудном и объединил ветеранов спецоперации и любителей силового спорта. Турнир организовали для поддержки бойцов, вернувшихся к мирной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие 15 жителей Долгопрудного. Вне основной программы свои силы попробовали кадеты школы № 11. Поддержку в проведении турнира оказало местное отделение партии «Единая Россия» в рамках муниципального партпроекта «Помощь СВОим».

Участники выступали в жиме штанги лежа и подъеме на бицепс. По словам организатора, председателя местного отделения союза десантников Антона Сивоконя, чемпионат направлен на поддержку ветеранов и помогает им адаптироваться после возвращения из зоны СВО.

«Здесь, как и на занятиях адаптивным боксом, я вижу, что нужен, что могу общаться с людьми со схожими интересами. Медали и кубки для нас не так важны. Главное — возможность приспособиться к ставшему непривычным образу жизни и посмотреть на будущее под новым углом», — рассказал член ассоциации Евгений Ананьев.

По итогам соревнований ветераны спецоперации заняли призовые места в своих весовых категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.