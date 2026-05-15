Правящая коалиция Израиля инициировала роспуск кнессета и досрочные выборы на фоне спора о призыве ультраортодоксов. Такой шаг может стоить Биньямину Нетаньяху поста премьера, сообщает Общественное Телевидение России .

Лидер коалиции Офир Кац внес в кнессет законопроект о его самороспуске. Очередные выборы назначены на 27 октября 2026 года, однако в случае принятия документа голосование пройдет в течение пяти месяцев. Оппозиция предлагает даты 1 и 15 сентября. Против досрочных выборов выступают «Ликуд» и «Религиозный сионизм», опасаясь потери мандатов.

Поводом стал конфликт вокруг призыва ультраортодоксов. Партии «Шас» и «Дегель ха-Тора» требуют закрепить освобождение студентов религиозных школ от службы. После войны с ХАМАС и Ливаном общественное давление усилилось, а суд в мае 2026 года обязал власти принять меры против уклоняющихся.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин заявил:

«Это политически неграмотное военное самоубийство и постоянные эксперименты, которые творит армия Израиля, в частности, ЦАХАЛ… Нетаньяху постоянно провоцирует еще большие военные конфликты».

По его оценке, усталость общества от военных кампаний и коррупционные скандалы повышают риск поражения премьера на выборах. При этом смена главы правительства вряд ли радикально изменит внешнюю политику страны.

