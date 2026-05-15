Изрезали половые губы, ампутировали ягодицы: как косметолог калечила россиянок
Косметолога из Зеленограда, в кабинете которой напали на съемочную группу «Экстренного вызова» РЕН ТВ, обвинили в страшных зверствах над пациентами. От ее рук могли пострадать десятки пациентов.
Знакомая врача рассказала, что сразу несколько человек попросили ее исправить последствия «работы» горе-косметолога. Так, одна из девушек пожаловалась, что врач изрезала ей половые губы скальпелем во время коррекции.
Другая пациентка хотела увеличить ягодицы филлерами. Но после посещения косметолога в Зеленограде у нее начался некроз. Часть тканей с ягодиц пришлось удалить. Другому пациенту косметолог сделала увеличение полового органа — тот вскоре посинел, орган пришлось ампутировать.
Еще одна девушка рассказала, что во время процедуры у нее случился сердечный приступ. Косметолог просто вытолкала ее к автобусной остановке и оставила там.
Собеседница РЕН ТВ подчеркнула, что горе-врач проводила все процедуры в нестерильных условиях.
Ранее съемочная группа программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ пришла в частный медцентр в Зеленограде, чтобы взять комментарий у косметолога, после вмешательства которой пациентка ослепла на один глаз. Там на журналистов с кулаками напал мужчина. Расследуется уголовное дело.
