Вандал разбил уникальный витраж в русском соборе в Женеве
Фото - © Telegram-канал SHOT
Вандал проник на территорию Крестовоздвиженского кафедрального собора РПЦ в Женеве в ночь на 15 мая и разбил 160-летний уникальный витраж, сообщает SHOT.
На этом нарушитель не захотел останавливаться и попытался проникнуть внутрь собора. Главной целью вандала был алтарь.
Служители храма вовремя вызвали полицию. Вандала удалось схватить. На данный момент мотивы его поступка не разглашаются.
На русский собор в Женеве ранее уже совершались нападения. Так, в 2012 году одну из стен церкви залили краской, а на асфальте оставили оскорбительные надписи.
Крестовоздвиженский собор построили в XIX веке. Он является одним из самых известных русских храмов в Европе.
