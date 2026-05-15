Вандал разбил уникальный витраж в русском соборе в Женеве

Вандал проник на территорию Крестовоздвиженского кафедрального собора РПЦ в Женеве в ночь на 15 мая и разбил 160-летний уникальный витраж, сообщает SHOT .

На этом нарушитель не захотел останавливаться и попытался проникнуть внутрь собора. Главной целью вандала был алтарь.

Служители храма вовремя вызвали полицию. Вандала удалось схватить. На данный момент мотивы его поступка не разглашаются.

На русский собор в Женеве ранее уже совершались нападения. Так, в 2012 году одну из стен церкви залили краской, а на асфальте оставили оскорбительные надписи.

Крестовоздвиженский собор построили в XIX веке. Он является одним из самых известных русских храмов в Европе.

