Два беспилотника уничтожили на подлете к Москве
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Украинские дроны вновь попытались атаковать российскую столицу. Их сбили на подлете к мегаполису, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
БПЛА были уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Дроны атаковали Москву в ночь на 15 мая и утром. Ночью было ликвидировано пять БПЛА.
В полдень Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два дрона.
