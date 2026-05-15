сегодня в 20:14

Два беспилотника уничтожили на подлете к Москве

Украинские дроны вновь попытались атаковать российскую столицу. Их сбили на подлете к мегаполису, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

БПЛА были уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Дроны атаковали Москву в ночь на 15 мая и утром. Ночью было ликвидировано пять БПЛА.

В полдень Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два дрона.

