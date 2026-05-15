Теремок нашли в окне многоэтажного дома в Балашихе
Фото - © Telegram/Москва 24
Избушку в балконном окне заметили прохожие на улице Пушкина в Железнодорожном (округ Балашиха), сообщает «Москва 24».
Местные жители гадают, откуда могла взяться такая необычная избушка. Некоторые шутят, что это «домик дядюшки Ау». А другие вспомнили, что недавно на этой территории реконструировали детскую площадку, возможно, кто-то забрал мини-избушку, чтобы ее не выбросили.
При этом некоторые спросили, не будет ли владельцу квартиры штрафа за такое творческое переустройство фасада дома.
Ранее в Мариуполе восстановили дом и украсили фасад муралом при поддержке Подмосковья.
