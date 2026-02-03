В Мариуполе восстановили дом и украсили фасад муралом при поддержке Подмосковья

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление жилого дома 2008 года постройки на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе завершили восстановление многоквартирного дома, построенного в 2008 году. Работы проводил фонд капитального ремонта Московской области. В ходе ремонта специалисты восстановили конструктивные элементы здания, кровлю, установили новые оконные и дверные блоки.

Фасад дома украсили ярким муралом. За качеством работ следили сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность работы экспертов и отметил, что аббревиатура подмосковного стройнадзора хорошо известна заказчикам, подрядчикам и в Минстрое России.

В доме полностью восстановили все инженерные системы: центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение и канализацию. Также провели капитальный ремонт мест общего пользования и фасада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.