Пассажирка прилетела в ОАЭ с живыми медвежатами в чемодане

Пассажирка азиатской внешности незаконно привезла в Дубай двух живых медвежат и попалась в аэропорту. Она спрятала животных в чемодане, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Таможенники Дубая обнаружили странный багаж во время сканирования. Они увидели в чемодане пассажирки два маленьких скелета.

Вскрыв сумку, специалисты нашли внутри двух медвежат вымирающего вида, которых предварительно поместили в синюю корзину. На место вызвали дежурного ветеринара.

К сожалению, спасти редких зверей не удалось. Так как сумка пассажирки во время полета находилась в багажном отсеке, медвежата не выдержали длительного воздействия низких температур.

Задержанная туристка заявила, что ей заплатили за перевозку чемодана. По ее словам, она якобы не знала, что ввозит с собой в ОАЭ.

На нее завели дело за контрабанду редких животных. Женщину арестовали.

