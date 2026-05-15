Пугачеву и Галкина* застали на прогулке по Лимасолу

Отпраздновавшая 77-летие Алла Пугачева прогулялась с супругом Максимом Галкиным* по Лимасолу. Певицу заметили без трости, с которой ранее она была вынуждена передвигаться, сообщает Super.ru .

Супруги сейчас живут на юге Кипра. Недавно юморист вернулся к семье после гастролей.

Прохожие запечатлели прогулку пары в темное время суток. В кадре Пугачева и Галкин* гуляют, держась за руки.

У артистки были проблемы с ногами, из-за чего в последнее время она выходила на улицу с тростью. Но на свежих кадрах видно, что Примадонна передвигается сама.

Пугачева и Галкин* после отъезда из РФ жили в Израиле, но затем перебрались на Кипр.

Ранее стало известно, что Пугачева накопила 100 тыс. рублей долга за ЖКХ за роскошную квартиру около Кремля. Жилье стоимостью более 500 млн рублей она приобрела 22 года назад.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

