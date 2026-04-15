Пугачева накопила 100 тыс рублей долга за ЖКХ за роскошную квартиру около Кремля

Певица Алла Пугачева накопила долги за коммунальные услуги за роскошную квартиру, которая располагается рядом с Кремлем. Жилье стоимостью более 500 млн рублей она приобрела 22 года назад, сообщает SHOT .

У артистки в стране осталась пятикомнатная квартира площадью свыше 300 кв. м с видом на храм Христа Спасителя. Она располагается в ЖК премиум-класса в Филипповском переулке.

Сейчас Пугачева живет на Кипре. В последнее время она не платит за ЖКУ. Сейчас долг составляет почти 100 тыс. рублей. 83 тыс. из них — за ЖКУ и отопление, остальное — взносы на капремонт.

Элитную квартиру артистка купила в 2004 году. Сейчас это жилье стоит свыше 500 млн рублей. Еще Пугачевой принадлежат два машино-места в том же доме площадью более 27 кв. м.

Ранее стало известно, что Пугачева отпразднует день рождения на Кипре в кругу семьи. Мероприятие пройдет в закрытом формате в одном из заведений Лимасола.

