Более 24 километров теплосетей модернизируют в Чехове до конца года

Продолжаются масштабные работы по обновлению тепловых сетей на улицах Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина и Вокзальной площади в Чехове.

В частности, ремонтируются сети от самой большой в округе котельной № 2, которая обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тысяч жителей. В настоящий момент специалисты меняют основную магистраль диаметром 400 мм.

Перед подрядчиком стоит задача завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября, чтобы успеть к началу отопительного сезона и избежать аварий. После подачи тепла в дома начнется новый этап работ — благоустройство территорий, на которых шли раскопки труб.

В этом году в Чехове модернизируют почти 40 объектов ЖКХ, которые обеспечивают теплом около 800 многоквартирных домов и соцобъектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.