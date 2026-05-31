сегодня в 07:15

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Московском регионе 31 мая

Днем в воскресенье в Москве и области ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

31 мая днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Будут кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается северо-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

