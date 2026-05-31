Страшная авария с автобусом в Турции привела к гибели 7 и ранениям 30 людей Происшествия сегодня в 07:35

Семь граждан Турции погибли, а еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего пассажирского автобуса в провинции Денизли на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Транспортное средство выполняло рейс из города Измир в Анталью. Авария произошла на скоростной автомагистрали Денизли-Айдын в районе населенного пункта Саракей. Автобус по неизвестной причине совершил наезд на дорожное ограждение. Затем мгновенно воспламенился. К месту трагедии отправились расчеты спасателей, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники пожарной охраны для ликвидации возгорания. В общей сложности в салоне транспортного средства в момент ДТП находились 37 человек. Все они являлись гражданами Турции. Представители правоохранительных органов организуют комплексное расследование.