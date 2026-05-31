В Москве две женщины избили 14-летнюю бурятку до сотрясения мозга

В Новой Москве две местные жительницы совершили жестокое нападение в подъезде ЖК на 14-летнюю девочку, приехавшую из Республики Бурятии. Несовершеннолетнюю увезли в медицинское учреждение, сообщает Babr Mash .

Пострадавшая шла в гости к своей приятельнице в жилой комплекс в районе Коммунарка НАО Москвы. Из-за разрядившегося мобильного телефона не сумела сразу связаться с приятельницей и с силой дернула входную дверь подъезда, чтобы войти внутрь.

На входе у подростка возник словесный конфликт с двумя находившимися в здании женщинами. Те начали оскорблять школьницу по национальному признаку, таскать за волосы, наносить удары ногами и даже атаковали самокатом по голове.

Когда на шум из квартиры выбежала подруга пострадавшей, нападавшие стали фиксировать происходящее на камеры своих телефонов. В процессе съемки одна из нападавших рассекла пострадавшей бровь, из-за чего стены и пол помещения оказались залиты кровью.

Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего ребенка в больницу. Там врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и наложили пять швов на рану.

Мать избитой школьницы подала заявление в правоохранительные органы.

Мнение второй стороны

Впоследствии выяснилось, что нападавшими оказались мать и дочь, проживающие в этом же многоквартирном доме. Младшая из них изложила свою версию случившегося. Согласно ей, подростки якобы регулярно ломали общедомовую дверь, что и послужило причиной ее гнева.

Женщина утверждает, что лишь выпроваживала несовершеннолетнюю из дома даже без оскорблений. В то же время пострадавшая нецензурно выразилась в ее адрес и начала наносить удары пластиковой детской лопаткой. Несовершеннолетняя оставила царапину возле глаза и синяк на руке, которые также были зафиксированы в травмпункте.

При этом жительница столицы не сумела аргументированно объяснить происхождение сотрясения мозга, крупной гематомы и рваной раны на лице у пострадавшей. По информации родителей, вторая сторона конфликта предложила им 50 тыс. рублей с целью досудебного урегулирования ситуации. Семья пострадавшей, которая провела в больничной палате два дня, категорически отказалась от компенсации и настаивает на привлечении виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности.

