Из-за ударов украинских БПЛА начался пожар на предприятии в Кировской области

Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по предприятию в Уржумском районе Кировской области. Об этом в своем канале в МАКС сообщает губернатор региона Александр Соколов.

«Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района», — рассказал политик.

На предприятии начался пожар.

Погибших и раненых нет. На месте происшествия находятся сотрудники служб. Ситуация контролируется.

Жителям Кировской области Соколов напомнил о запрете на съемке места падения беспилотников и публикации любой информации о повреждениях.

