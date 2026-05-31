Из-за ударов украинских БПЛА начался пожар на предприятии в Кировской области
Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по предприятию в Уржумском районе Кировской области. Об этом в своем канале в МАКС сообщает губернатор региона Александр Соколов.
«Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района», — рассказал политик.
На предприятии начался пожар.
Погибших и раненых нет. На месте происшествия находятся сотрудники служб. Ситуация контролируется.
Жителям Кировской области Соколов напомнил о запрете на съемке места падения беспилотников и публикации любой информации о повреждениях.
