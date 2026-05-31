Цены на пикшу, селедку и красную икру обрушились в России в 2026 году

Пикша заняла первое место среди наиболее подешевевших видов рыбы в оптовом сегменте с начала года. На второй строчке по темпам снижения стоимости расположилась сельдь, а третью позицию заняла красная икра, рассказал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

В то же время наиболее заметный рост цен зафиксирован на мойву, кальмара, треску и минтай. Зверев пояснил, что в первых трех случаях ключевым фактором стало сокращение объемов вылова. В частности, добыча мойвы в стране отсутствует второй год из-за квоты.

Показатели вылова кальмара по итогам прошлого года упали на треть. Мировые объемы уловов трески упали до минимального уровня за последние 25 лет.

В ситуации с изменением стоимости минтая ключевую роль сыграл эффект низкой базы прошлых периодов. В 2024–2025 годах отпускные цены на данный вид продукции существенно отставали от общего уровня инфляции, из-за чего в начале текущего года произошел резкий ценовой скачок.

Дальнейшего ухудшения ситуации и роста отпускных цен на минтай не ожидается. В середине мая в Беринговом море уже стартовала соответствующая путина.

По данным социологических опросов, среди жителей России наибольшей популярностью пользуется сельдь, второе место делят скумбрия, красная рыба и треска. При этом реальная структура торговых продаж выглядит иначе. Первое место по объемам реализации занимает минтай, на второй строчке находится горбуша, а замыкает тройку лидеров сельдь.

