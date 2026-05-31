Средства ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Массированная воздушная атака была зафиксирована над целым рядом российских регионов и прилегающей водной акваторией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские летательные аппараты ликвидировали в воздушном пространстве нескольких областей, расположенных в центральной и южной частях страны. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областях.

Помимо этого, аналогичные попытки прорыва воздушных рубежей были пресечены силами ПВО на юге России. Дежурные расчеты успешно отработали по целям над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также водным пространством Азовского моря.

Всего в ходе отражения налета силы ПВО уничтожили 216 дронов. В ведомстве подтвердили нейтрализацию всех обнаруженных беспилотников противника силами дежурных подразделений.

