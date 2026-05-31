Взорвавшийся над США метеор двигался со скоростью более 120 тыс км/ч

Космический болид, спровоцировавший сильный грохот в штате Массачусетс 30 мая, полностью разрушился в плотных слоях атмосферы на скорости более 120 тыс. км/ч. Распад космического тела сопровождался мощным взрывом, сила которого составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в комментарии для ТАСС .

Огненный шар перемещался в пространстве со скоростью порядка 120,7 тыс. км/ч. Разрушение структуры объекта на отдельные фрагменты зафиксировано на высоте 64.3 км над северо-восточными районами Массачусетса и юго-восточной частью штата Нью-Гэмпшир. Именно колоссальный объем энергии, выделившийся в момент деструкции небесного тела, стал причиной возникновения громкого шума.

Специалисты американского космического агентства отдельно подчеркнули, что зафиксированный приборами объект имел исключительно естественное природное происхождение. По результатам предварительного анализа траектории и характера горения, эксперты полностью исключили вероятность того, что данный предмет являлся вышедшим из строя искусственным спутником планеты или иным элементом накопившегося космического мусора.

Дополнительные сведения о произошедшем инциденте ранее публиковало информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные Американского метеорного общества.

В этих сообщениях указывалось, что зафиксированный местными жителями громкий акустический эффект был напрямую связан со входом массивного метеора в воздушное пространство Земли.

