Депутат ГД Аксаков допустил понижение ключевой ставки до 10% к концу 2026 года

Как считает председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Центробанк к концу текущего года может уменьшить ключевую ставку до 10%.

По его словам, 10% «все-таки такая реальная величина» для ключевой ставки в России.

«Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5-2 п. п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует», — сказал Аксаков в интервью ТАСС.

Он уточнил, что по наблюдающейся динамике снижения роста цен, ключевая ставка в стране должна быть на уровне 11-12%.

ЦБ РФ, по мнению парламентария, будет действовать аккуратно, и если инфляционные процессы продолжатся, то ключевая ставка может снизится до указанных 10%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что инфляция в стране может замедлиться до 5,2% до конца года. Ее уровень устойчиво тормозится.

