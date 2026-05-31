Кнайсль: в ЕС вряд ли договорятся о переговорщике с РФ

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль считает, что европейские страны вряд ли смогут договориться по вопросу выбора кандидатуры переговорщика с Россией, сообщает РИА Новости .

«Знаете, я не могу назвать никого, о ком 27 (государств Евросоюза) согласятся и скажут: „Да, это… тот, кто мог бы представлять нас“», — отметила Кнайсль.

По ее словам, намного важнее, чтобы каждая из столиц ЕС самостоятельно возобновила диалог с Москвой. Ведь когда 27 стран находятся за одним столом, то невозможно вести ясный политический диалог.

По информации газеты Politico переговорщиками от ЕС рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

