Кто будет вести диалог с РФ? Перечислены кандидаты в переговорщики от Евросоюза

Politico: Кошта и Юнкер могут быть посредниками от ЕС при диалоге с Россией

Новыми потенциальными переговорщиками от ЕС в рамках возможных будущих контактов с Россией могут стать глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники, сообщает РИА Новости .

В прошлом издание уже приводило аналогичный список возможных кандидатов. В него политологи и дипломаты включали экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, действующего президента Финляндии Александра Стубба, а также бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Теперь к этому перечню добавились новые политические фигуры.

Европейская дипломатия готовится к обсуждению изменения формата отношений с Москвой. По сведениям газеты Politico, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза, как ожидается, затронут тему и оценят возможность возобновления прямого взаимодействия с Российской Федерацией в ходе неформальной встречи, которая запланирована на текущую неделю.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о готовности Соединенных Штатов помогать в урегулировании украинского конфликта. При этом переговоры с Киевом пока не ведутся.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.