В Крыму число поступающих в колледжи выросло до 30 тысяч

В Республике Крым около 30 тысяч выпускников девятых классов ежегодно выбирают среднее профессиональное образование. Показатель почти вдвое выше уровня 2016 года, сообщает «Крым 24» .

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию и науке Елена Крестьянинова заявила, что интерес к среднему профессиональному образованию заметно вырос.

«Сегодня интерес к среднему профессиональному образованию вырос. Если в 2016 году у нас поступало около 16 тысяч выпускников девятых классов, сегодня это около 30 тысяч», — подчеркнула она.

В регионе работают около 40 учреждений СПО, где можно получить образование по разным направлениям. Система выстроена так, чтобы школьники при выборе специальности понимали возможные карьерные перспективы.

Также комитет предложил изменить правила приема в вузы. Инициативу направили в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию. Согласно предложению, университеты смогут начислять дополнительные баллы абитуриентам, которые в 10–11 классах по профильным направлениям получили рабочую специальность.

