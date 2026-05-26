Тело не могут вынести из-за обстрелов: экс-вице-губернатор Кубани погиб на СВО

сегодня в 12:05

Осужденный за коррупцию бывший вице-губернатор Кубани Власов погиб на СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный за коррупцию, погиб в зоне проведения спецоперации. В официальных сводках он до сих пор числится без вести пропавшим, сообщает Kub Mash .

Однако сослуживцы уверены в его гибели.

Экс-чиновника судили в родном регионе по делу о взяточничестве. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн рублей.

Власов вину не признал, но подавать апелляцию не стал. Вместо этого он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Вынести тело Власова с поля боя пока не удается.

Место, где он погиб, находится под интенсивным огнем ВСУ.

