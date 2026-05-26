Добивал ножом: студент 2 месяца планировал убийство отца в Липецкой области

В Липецкой области 18-летний студент местного технического университета больше двух месяцев готовил расправу над собственным отцом. Юноша не только сам вынашивал план убийства, но и привлек к его осуществлению лучшего друга, который согласился помочь совершить преступление, сообщает SHOT .

В итоге студент и его друг купили оружие, переделали его под стрельбу боевыми патронами, приготовили нож. Задача стояла жестокая — спрятать тело после убийства.

Преступление произошло 22 мая около 17:00. Отец приехал за сыном в общежитие, чтобы забрать его домой. Однако сын сел в машину не один, а вместе с другом. Спустя 20 минут пути парни напали на жертву прямо в автомобиле. Отец пытался сопротивляться, но приятель студента хладнокровно выстрелил в него несколько раз из переделанного оружия, а сын добил мужчину ножом.

Тело они оттащили в лес, примерно в 500 метрах от дороги, а машину бросили. После этого приятель спокойно поехал домой, а сын вернулся в общежитие.

В ходе следствия оперативники допросили приятеля студента. Юноша заметно нервничал, пытался отмазываться тем, что якобы проходил практику в колледже, но в итоге признался в содеянном. Сына задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не испытывает раскаяния в убийстве отца. Более того, студент признался: его расстраивает только то, что он придумал слишком плохой и непродуманный план, из-за которого правоохранители так быстро вышли на след.

По данным следствия, подозреваемые дружат с детства. Оба росли в селе Спешнево-Иванковском и учились в одном классе. После школы их пути разошлись — каждый поступил в свое учебное заведение, но они продолжали регулярно встречаться в свободное время.

В настоящее время уголовное дело об убийстве расследуют региональные управления Следственного комитета и прокуратуры.

