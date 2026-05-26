Несколько станций Московского метро изменят режим работы утром 27 мая
Режим работы нескольких станций Московского метро изменится утром 27 мая. Пассажиров призвали пользоваться соседними станциями во время ограничений в работе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
- Станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий будут работать только на выход и пересадку с 5:45;
- «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии будет работать только на выход и пересадку с 6:30 до 10:00;
- «Рижская» Большой кольцевой линии — будет работать только на вход и пересадку с 7:45.
Москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном, служба которого в этот день будет работать в усиленном режиме. Инспекторы ЦОМП подскажут оптимальные маршруты.
Мусульмане в Москве 26 и 27 мая отмечают один из главных религиозных праздников Курбан-байрам. В столице он проходит с особым размахом. Празднования организовывает духовенство, мусульманская община и городские власти.
Обычно массовые богослужения проводят в Московской Соборной мечети, Исторической мечете, Мемориальной мечети «Шухада», мечети «Ярдям» и на дополнительной площадке — Центре технических видов спорта в Печатниках.
