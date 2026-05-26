Московский ресторан уволил сотрудника за избиение жены

В Москве ресторан отреагировал на избиение сотрудником жены и уволил его

Московский ресторан «Порта Росса» отреагировал на появившееся в Сети видео, на котором один из сотрудников заведения применяет физическую силу к своей супруге. В официальном заявлении ресторан назвал произошедшее преступлением, осудил действия мужчины и сообщил, что разорвал с ним трудовые отношения.

В ресторане подчеркнули, что полностью осуждают домашнее насилие и не видят для такого поведения ни оправданий, ни смягчающих обстоятельств. Ресторан объявил, что провинившийся сотрудник был немедленно уволен.

При этом администрация заведения заявила о готовности оказать жене мужчины любую необходимую помощь — медицинскую, психологическую или юридическую. В ресторане подчеркнули, что подобное поведение недопустимо и абсолютно несовместимо с работой в их заведении.

В заявлении также сказано, что насилие в любой форме противоречит не только корпоративным правилам, но и человеческой совести.

В конце сообщения ресторан обратился к пользователям с просьбой сделать максимальный репост, чтобы информация как можно скорее дошла до пострадавшей девушки.

О происшествии стало известно благодаря случайной свидетельнице, которая сняла все на видео и помогла сбежать от агрессора пострадавшей женщине, затем вызвала полицию.

