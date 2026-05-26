Синоптик рассказал, когда в Москву наконец вернется тепло

Конец мая в Московском регионе оказался аномально холодным: температура воздуха сейчас на 6–7 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИАМО синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Вся рабочая неделя, включая субботу, в Московском регионе будет достаточно прохладной: температура воздуха составит примерно от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дождливо, облачно, местами даже пасмурно. Начиная с воскресенья погодные процессы начнут перестраиваться уже на более теплый лад. В воскресенье температура может подняться от плюс 15 до плюс 20 градусов, а с первых чисел июня уже ожидается 18 – 23 градуса тепла», – сказал Ильин.

Он добавил, что если говорить об аномалиях, то текущая неделя как раз аномальная для конца мая.

«Среднесуточная температура сейчас примерно на 6–7 градусов ниже климатической нормы. А вот сильной жары, по крайней мере, в первой декаде июня, пока не прогнозируется», – отметил синоптик.

