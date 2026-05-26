В Люберцах подготовили к открытию детсад на 360 мест

Новый детский сад на 360 воспитанников готовят к вводу в эксплуатацию в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил объект и выдал заключение о соответствии проектной документации, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью более 4,6 тыс. квадратных метров рассчитано на 15 групп для детей от двух до семи лет. В детском саду оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кружковая комната, кабинеты логопеда и психолога. Предусмотрен собственный пищеблок полного цикла для организации горячего питания, а также медицинский блок с процедурным кабинетом. На первом этаже разместили колясочную для хранения детского транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.