Жители Подмосковья перейдут на прямые расчеты за свет с 1 июня

С 1 июня 2026 года собственники ряда многоквартирных домов Подмосковья перейдут на прямые расчеты с АО «Мосэнергосбыт» за потребленную электроэнергию. Первые платежные документы за июнь жители получат в июле, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Прямые договоры с гарантирующим поставщиком будут считаться заключенными автоматически и на неопределенный срок, без подписания письменных документов. При этом оплата электроэнергии на общедомовые нужды сохранится через управляющие организации.

Для корректного формирования платежных документов потребителям необходимо ежемесячно с 15 по 26 число передавать показания приборов учета. Это можно сделать через личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», сервисы оплаты на сайте компании и во «ВКонтакте», чат-бот, а также по телефонам +7 (499) 550-88-99 и 13-55 для абонентов «Ростелекома» в Московской области. Показания принимают и в терминалах клиентских офисов, МФЦ Москвы и «МосОблЕИРЦ».

Если счетчик подключен к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии, данные передаются автоматически и дополнительно сообщать их не требуется. Уточнить информацию о подключении можно в личном кабинете или по телефону +7 (499) 550-9-550.

На прямые расчеты переходят жители отдельных домов в Видном, Домодедове, Дубне, Котельниках, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Павловском Посаде, Подольске, Пушкине, Раменском округе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Фрязине и Шатуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.