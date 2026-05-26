Синоптик Позднякова сообщила о потеплении в Москве в начале июня

Синоптик Татьяна Позднякова заявила, что дожди и ветер в Москве сохранятся до конца мая, а устойчивое потепление придет только в начале июня, сообщает Газета.ru .

Дожди и порывистый ветер в Москве и области продлятся до конца месяца. Осадки будут носить локальный характер — в одних районах возможны ливни и грозы, в других их не ожидается.

«В лучшем случае меньше дождя будет в первых числах июня. Потому что практически вся последняя неделя мая с дождями, они, правда, будут иметь локальный характер. Они будут, но не везде — то в одном, то в другом месте. Ну вот сейчас в Дмитрове даже гроза отмечалась, ливневой дождь, а где-то и осадков нет. Сегодня будет последний день очень ветреной погоды, и, наверное, этот будет самым ветреным в мае», — отметила специалист.

По словам Поздняковой, самыми холодными днями станут четверг и пятница. Температура останется ниже климатической нормы.

«Что касается температурного режима, во всяком случае, до конца месяца температура воздуха остается ниже климатической нормы. Наиболее холодные дни — четверг и пятница, когда аномалия температуры будет порядка +6, +8 градусов. Для мая это холодная погода. Повышение температуры уже следует ждать только в первых числах июня, но пока что расчеты показывают, что до нормы температура воздуха повысится только где-то в конце первой пятидневки июня. То есть тогда, когда днем можно ожидать температуру, комфортную +20, +22 градуса», — заключила она.

