В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за угрозы пожаров

сегодня в 18:38

«Желтый» уровень погодной опасности действует на территории Подмосковья из-за пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение объявлено до 00:00 27 мая. Ранее оно действовало до 00:00 26 мая.

В указанный период местами по области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

Также в Москве и Подмосковье «желтый» уровень опасности действует до 21:00 26 мая из-за ветра. Во вторник ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Жителям советуют максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.