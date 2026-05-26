В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за угрозы пожаров
«Желтый» уровень погодной опасности действует на территории Подмосковья из-за пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение объявлено до 00:00 27 мая. Ранее оно действовало до 00:00 26 мая.
В указанный период местами по области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.
Также в Москве и Подмосковье «желтый» уровень опасности действует до 21:00 26 мая из-за ветра. Во вторник ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.
«Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Жителям советуют максимально внимательно относиться к правилам безопасности.
