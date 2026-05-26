Устроила пир: в Химках лиса несла «обед» в зубах
Фото - © Telegram-канал «Типичные Химки»
В подмосковных Химках на Новосходненском шоссе местные жители увидели лису. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».
На опубликованных фото видно, что лиса поймала и убила какое-то животное. Она несла добычу в зубах.
Перебегать дорогу лиса не спешила. Она остановилась перед проезжей частью и ждала, когда та освободится.
Ранее дикая лиса пришла к сотрудникам Калтанского угольного разреза в Кемеровской области. Затем она залезла на стол в поисках еды.
