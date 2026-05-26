«Оттаяли подснежники»: аномальный снегопад на Камчатке раздавил легковушки

На Камчатке после аномального снегопада, обрушившегося на регион в январе, начали оттаивать машины — и показались последствия, от которых у многих водителей волосы встают дыбом. На опубликованных кадрах видно, что автомобили, как иномарки, так и отечественные модели, буквально прогнулись под тяжестью снежных масс. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112» .

На кадрах ролика видно, что крыши и капоты оказались сильно повреждены, у многих машин лопнули или выдавились лобовые стекла.

Январская непогода стала для жителей полуострова настоящим бедствием. Из-за схода снежных масс с крыш погибли несколько человек. Но даже когда снегопад закончился, неприятности для автовладельцев только начали раскрываться — в прямом смысле после таяния сугробов.

Машины, которые всю зиму простояли под толщей снега, оказались практически раздавленными. Восстановление многих машин, скорее всего, потребует серьезных финансовых вложений — замены крыш, капотов и лобовых стекол.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.