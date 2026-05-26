Вассерман поддержал идею ввести в школах должность штатного священника

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что штатный священник в школе сможет лучше объяснить детям «внутренние противоречия» мира, чем учителя. Он поддержал идею ввести в учебных заведениях эту должность, сообщает «Подъем» .

По мнению депутата, в современных реалиях религиозные организации в РФ взяли на себя роль «проводников госидеологии», поскольку Конституцией она запрещена. По его мнению, штатный священник сможет объяснить школьникам, «зачем государство существует и зачем граждане существуют».

Кроме того, он считает, что мера позволит разгрузить учителей. По мнению Вассермана, профессиональный священнослужитель сможет лучше ответить на неизбежно возникающие вопросы учеников о «внутреннем противоречии» мира, чем педагоги, у которых и так хватает других задач.

Однако депутат уточнил, что вопрос о необходимости штатного священника должны в первую очередь обсудить родители. Также он призвал учитывать, что в одном и том же учебном заведении могут быть «представители нескольких разных конфессий».

