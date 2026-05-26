Reuters: НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике

НАТО хочет усилить оборону своего восточного фланга, создав военную командную структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Как уточняет издание, она будет создана путем переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса, который в мирное время является базовой структурой, на оборону Латвии и Эстонии. Сейчас его штаб находится немецком в Мюнстре.

Корпус, учитывая полную боеготовность, может взять под командование три дивизии. Это от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Также Германия и Нидерланды хотят заняться приумножением сил для новой структуры.

С помощью данных решений Североатлантический альянс сможет при необходимости быстро собрать силы и разместить свои войска в Латвии и Эстонии «в случае войны с Россией», пишут СМИ. Сейчас войска НАТО в Прибалтике и на севере Польши находятся под единым командованием штаба в польском городе Щецин.

