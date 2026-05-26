На Украине депутата Первомайского городского совета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысячи гривен (примерно 192 доллара или 13760 рублей) за использование русского языка во время официального заседания. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка, пишет РИА Новости .

По данным офиса языкового омбудсмена, это уже второе подобное нарушение для депутата за последний год. Решение о штрафе вынесла уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

В официальном сообщении подчеркивается, что депутат допустила нарушение требований языкового законодательства именно в момент проведения сессии горсовета. В 2025 году та же парламентарий уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный проступок.

После событий 2014 года на Украине началась активная кампания по вытеснению русского языка из публичной и официальной сферы. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предписывает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. За его нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штрафы.

Позднее, в декабре 2023 года, был принят еще один закон — о национальных меньшинствах. Документ ужесточает ограничения именно для русского языка, в то время как языки других меньшинств получают определенные послабления. Ситуация с депутатом из Николаевской области стала очередным громким случаем применения языкового законодательства на практике.

