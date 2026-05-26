В День города юные можайцы получили главный документ гражданина страны

В Можайском ЗАГСе состоялось торжественное мероприятие. Оно прошло 22 мая, когда город праздновал свое 795-летние. Символично, что в этот праздник 15 подростков, достигших 14-летия, получили свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Поздравить ребят со значимым событием пришли почетные гости глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Обращаясь к юношам и девушкам, Денис Мордвинцев подчеркнул важность этого события для молодого поколения и всего муниципалитета.

«Ребята и девчонки, вы — наша гордость! Каждый из вас уже сегодня прославляет Можайск — своими успехами в учебе, творчестве, спорте, своими талантами и трудолюбием. Вы — наше будущее!» — отметил Денис Викторович.

На церемонии новоиспеченным гражданам России пожелали, чтобы паспорт открыл перед ними новые возможности и стал символом смелых свершений на благо родного округа и всей страны.

Подросткам вручили паспорта и памятные подарки — набор эксклюзивных сувениров к юбилею города, а также сделали общее фото на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.