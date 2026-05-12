В Калтане дикая лиса забралась на стол к рабочим угольного разреза

Дикая лиса пришла к работникам Калтанского угольного разреза и забралась на стол

Дикая лиса пришла к работникам Калтанского угольного разреза и забралась на стол в поисках еды. Видео с животным появилось 12 мая в Telegram-канале «Подслушано Осинники и Калтан», сообщает vse42.ru .

На кадрах видно, как рыжая лиса без страха подходит к людям, запрыгивает на стол и осматривает поверхность. По поведению животного можно предположить, что хищница искала еду.

Она вела себя спокойно и уверенно, словно регулярно появляется в этом месте. Рабочие наблюдали за неожиданной гостьей и сняли происходящее на видео.

«В то время, как жители Осинников спускаются в городской парк понаблюдать за дикой косулей — к работникам Калтанского угольного разреза на вкусняшки забегает рыжая сестричка», — написал автор поста.

Ранее эксперт предупреждал, что лисицы являются основными переносчиками бешенства, поэтому при встрече с дикими животными следует соблюдать осторожность.

