В Одинцовском округе доступно жилье по сертификату переселенцам

ЖК «Равновесие» — малоэтажный комплекс из монолитных домов высотой от 4 до 6 этажей. Проект предусматривает использование экологичных материалов и энергоэффективных технологий, а также увеличенную площадь остекления. В продаже — студии и квартиры с 1–4 комнатами, в том числе нестандартных планировок: с террасами, кухнями-гостиными, окнами на несколько сторон света и патио на первых этажах. Уже введены дома первой и второй очереди, благоустроена часть пешеходного бульвара, открыт муниципальный детский сад на 360 мест, работают магазины и сервисы повседневного спроса.

ЖК «Заречье Парк» расположен рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково». Комплекс включает пять девятиэтажных корпусов с фасадами в голландском стиле. Представлены студии и квартиры от одной до четырех комнат, в том числе евроформата, с панорамными окнами, мастер-спальнями и гардеробными. Уже открыта школа на 600 учеников, строятся поликлиника на 300 посещений в смену и паркинг на 717 машино-мест, запланирован детский сад на 210 мест.

ЖК «Рублевский Квартал» расположен в 2 км от Одинцова, рядом с Дубковским и Подушкинским лесами. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и лаундж-пространства, предусмотрены раздельный сбор отходов и веломаршрут. В 15 минутах на автомобиле находятся станция МЦД «Одинцово» и МКАД. На завершающей стадии строительства — школа на 1100 мест, также планируются детский сад, поликлиника и торговый центр.

Жилые кварталы в Подмосковье возводят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие девелоперы в рамках проектов комплексного развития территорий с созданием необходимой инфраструктуры.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.