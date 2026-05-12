«Звучит красивее»: в Калуге заменили аборт на «негативный выбор при беременности»

12 мая правительство области провело заседание, где обсуждалась профилактика искусственного прерывания беременности. В ходе мероприятия глава Минздрава региона рассказала, что в 2025 году в Калужской области женщины совершили около 700 «негативных выборов». При этом она уточнила, что, например, в 2015 году их было почти 5 тысяч. Также министр здравоохранения рассказала, как власти помогают женщинам изменить принять решение о деторождении.

Пользователи Сети обратили внимание на новую формулировку в докладе министра. В Минздраве объяснили, что «негативный выбор при беременности» является синонимом слова «аборт», но звучит «красивее». Также, по данным министерства, именно такую формулировку чаще всего используют «специалисты профильных медцентров».

«Это формулировка Минздрава. Она красивее», — сказала там.

Там уточнили, что «аборт» не раскрывает всю суть последствий для здоровья женщины в ситуации с искусственным прерыванием беременности, а «негативный выбор при беременности» справляется с этим лучше.

