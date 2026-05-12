В Одинцове отметили 81-ю годовщину Великой Победы

Памятные мероприятия в честь 9 Мая прошли в Одинцове в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители возложили цветы к Мемориалу славы, состоялся митинг и праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония возложения цветов к Мемориалу славы с Вечным огнем объединила жителей округа, ветеранов, участников специальной военной операции, депутатов и представителей общественных организаций. В митинге приняли участие глава округа Андрей Иванов, представители прокуратуры Московской области, военный комиссар, руководство Голицынского пограничного института ФСБ России и другие почетные гости.

«Главное остается неизменным: наша память, благодарность героям и неразрывная связь с этим великим днем. Девятое мая в России остается очень личным праздником. В каждом доме хранят фронтовые фотографии, письма и семейные истории. С годами все яснее понимаешь, сколько мужества было у людей, прошедших войну», — отметил Андрей Иванов.

Глава округа подчеркнул, что День Победы символизирует несгибаемую волю народа и ответственность за судьбу страны. Он поблагодарил ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и «детей войны», а также выразил слова поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

Праздничная программа продолжилась концертом в Спортивно-зрелищном комплексе. Перед началом мероприятия гости посетили тематическую выставку фотографий, наград и писем с фронта, а также интерактивные стенды ассоциации ветеранов специальной военной операции, где были представлены образцы амуниции и беспилотные летательные аппараты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.