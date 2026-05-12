«Родила себе аниматора»: психолог заявила о смене ролей в семье Яны Кошкиной

Психолог Таня Василькова предположила, что актриса Яна Кошкина и ее сестра Рената не получают материнской любви из-за особенностей поведения их матери. Это может повлиять на их будущие отношения, сообщает Газета.ru .

Специалист проанализировала отношения Яны Кошкиной с матерью после выхода шоу «Сокровища императора». По мнению эксперта, в семье произошла смена ролей: дочь фактически занимает позицию родителя, а мать — ребенка.

«Если она дочке запрещает называть ее мамой, и родила ее, потому что с первой было скучно, тогда она родила себе не дочь, а аниматора. Здесь просто идет у мамы смена ролей. Она родила себе аниматора, который должен называть ее по имени. То есть дочка в данном случае является развлекающим фактором, увеселительной программой, миссия которой повышать эмоциональный, досуговый уровень. Это как в сказке: мы рожаем себе не детей, а создаем недостающие компоненты своей жизни. С другой стороны, дочь может быть рождена как замена собственной мамы, чьей энергии, любви, тепла не хватило», — заявила психолог.

По словам Васильковой, подобная модель может привести к недоверию к другим женщинам и постоянному поиску поддержки. Сестры, по мнению эксперта, рискуют переносить этот опыт на будущие отношения.

В шоу Кошкина призналась, что мать разрешает называть себя только по имени. Марго также заявила, что считает младшую дочь подругой и родила ее, потому что со старшей Ренатой ей было скучно.

