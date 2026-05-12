Экс-главу криптобиржи Смеркиса приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Столичный суд приговорил бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ, сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса к 5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2024 года к Смеркису обратился криптоблогер за оказанием услуги в виде рекламной кампании по привлечению в свои соцсети новых пользователей. В ходе переговоров Владимир пообещал около 2 млн новых пользователей. За рекламную кампанию он запросил более 8,8 млн рублей.

Потерпевший перевел средства Смеркису на указанный ему криптокошелек. Затем Смеркис не выполнил взятые на себя обязательства, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении экс-главы криптобиржи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигуранту предъявили обвинение.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

